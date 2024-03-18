6 suç kaydı... Ümraniye'de otomobilden silah çalan şüpheli yakalandı
Ümraniye’de park halindeki otomobilin torpido gözünde bulunan tabancayı çalan şüpheli R.B. yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aktürk sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, iş adamı D.Ö.’ye ait park halindeki otomobilin içinden hırsızlık yapıldı. Otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancayı çalarak kaçtı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolaştıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görülüyor.
6 SUÇ KAYDI
Polis yürüttüğü soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden R.B.(29)’yi gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliğini belirlediği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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