Örsan Öymen'den kurultay öncesi açıklama: 'İmza tekeli oluşturuluyor'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:47

CHP’nin cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek olan 38. Olağan Kurultay öncesi hazırlıklarda sona gelindi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisinin değişimciler tarafından da kabul edilmesiyle, Divan Başkanlığı’nı İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı Kurultay'ın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

Kurultay'da, yeniden genel başkanlığa aday gösterilecek olan Kılıçdaroğlu’na karşı Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi (PM) üyesi, akademisyen ve gazetemiz yazarı Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner aday adaylıklarını açıkladı.

Öymen, kurultay öncesi Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada sürecin anti-demokratik bir biçimde ilerlediğini söyledi.

Öymen, “Parti içi demokrasi vaadinde bulunanlar kurultay sürecini bile demokratik bir biçimde yürütmüyor. Bu anti-demokratik uygulamanın sorumlusu hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hem de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dışındaki genel başkan aday adaylarına ve şahsıma, medya-siyaset-ticaret çıkar üçgeni çerçevesi üzerinden haftalardır medya ambargosu uygulanıyor” dedi.

‘ADAYLIKLAR ENGELLENMEK İSTENİYOR’

Öymen, geçen haftalarda gerçekleşen İstanbul İl Kongresinde ‘genel başkan aday adayı’ sıfatıyla konuşma yapmasının engellendiğini belirtti. Ö

ymen, “Divan Başkanı, konuşmacı düzenlemesinin ve sıralamasının iki il başkan adayının ortak kararıyla alındığını açıkladı. Ayrıca, aday adaylarına imza toplama süreci, adaylık için gerekli imza toplama işleminden çıkarak imza tekeli yaratmaya ve açık oylamaya dönüştü. Her aday adayı için 70 kadar imza yeterli olduğu halde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, tüzük gereği bir kişiden fazla adaya imza verilemeyeceğini bildikleri halde, yüzlerce imza toplama yarışına girerek, üçüncü, dördüncü aday adaylarının aday olmasını engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"2 ADAYLI KURULTAY TASARIMI"

Öymen, il başkanlarına ve kurultay delegelerine baskı uygulandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

81 il başkanı ile görüştüm. İller grup kararı almaya zorlanıyor. İmza ile ilgili karar, kurultay delegelerinin özgür iradesine bırakılmıyor. Buna direnen ise sadece birkaç il var. Bununla birlikte genel merkez yetkilileri, aday adaylarının, adaylıkları kesinleşmeden, kurultay salonuna önceden afiş, branda asamayacaklarını bildirdiler. Adaylık konusu kurultay gününden önce kesinleşemeyeceğine göre; afiş, branda asmak için bir zamanın kalmayacağı ortada. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri dışındakilere salona giriş kartlarının verilmesi konusunda büyük sınırlamalar getirildi. Kurultay delegelerine seslenmek istiyorum: Birbirinden fazla bir farkı olmayan 2 adaylı kurultay tasarımına ve mühendisliğine, bu despotik uygulamalara ve sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin. Kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın, demokratik bir Kurultay'ın gerçekleşmesinin yolunu açın.”