CHP'nin yurtdışındaki kongrelerini 31 Ekim'e kadar tamamlayacak

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:29

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Köln şehrine ziyaretinde partililerle 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçim sonuçları, seçim sürecinde karşılaşılan sorunlar, seçmen yapısı ve seçmenin sandığa katılım süreçlerini ele aldıklarını belirtti.

Almanya'daki 1,5 milyon seçmenden 760 bininin oy kullandığını, yurtdışından istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Almanya'da büyük bir fark yedik. Sandığa gitme oranı Almanya'da yüze 50. Seçmenin yarısı oy kullanmamış. Bu konunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Sandığa gitmeyen seçmenin CHP'ye yakın ve ağırlıklı olarak sosyal demokrat seçmen olduğunu biliyoruz. Seçime katılımın artması için birliklerimizle yapacağımız çalışmaları masaya yatırdık. Almanya'daki seçmenlere ulaşacağız, seçmeni sandığa taşıyacağız."

CHP'nin yurt dışındaki örgütlerinin kongre kararı aldığını belirten Tarhan, 31 Ekim'e kadar kongrelerin tamamlanacağını ifade etti.

Almanya'da 18 birlik ve 3 temsilciliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Federasyon biçiminde, hepsini tek çatı altında toplayacağız. Yeni kurulan birlikler de bu federasyon altında örgütlenecekler. Federasyon modeli Almanya'daki birliklerimizin çalışmalarındaki koordinasyonu daha etkili kılacak. Bu süreçte Almanya'daki derneklerle ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye de devam edeceğiz. Seçmenlerin birliklerimize katılımlarını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Almanya'daki birliklerimizle yaptığımız toplantı gibi diğer ülkelerdeki birliklerimizle de bir araya geleceğiz. Ayrıca temsilciliğimizin olmadığı ülkelerde de yeni temsilcilikler açarak, yurt dışı birlik sayımızı artıracağız."