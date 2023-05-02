CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı: 'Erdoğan düğmeye bastı' iddiası

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:12

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere 12 gün kala İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyardı.

1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Twitter'dan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.

CHP lideri, 29 Nisan’da seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

'DEEP FAKE' İSTİHBARATI

Bu açıklamanın ardından üst düzey bir CHP'li, gazeteci Murat Yetkin'e siber seçim müdahalelerine ilişkin önemli istihbaratları olduğunu açıkladı.

Yetkin'in "Kılıçdaroğlu’nun son on gün uyarısı ve 'deep fake' istihbaratı" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bu iddiadaki hesaba göre Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik 'son on gün' kampanyası 3 Mayıs ya da 4 Mayıs’ta, yani yarın ya da ertesi gün başlatılacak; seçim 14 Mayıs’ta. Bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan bilgiler ise şöyle:

• Gelen istihbarat bilgilerine göre Erdoğan, İletişim Başkanlığı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yıpratmak amacıyla 'deep fake' ve 'Cambridge Analytica' benzeri sistemleri birlikte kullanarak 'sahte video ve ses kayıtları' üretmek için düğmeye bastı. (Bu kavramların ne demek olduğuna birazdan değineceğim.)

• Bu amaçla bazısı 'dark web' üzerinden, yurtdışından çok sayıda 'hacker' kiralandı. Muhalefete yönelik 'DDoS' saldırılarıyla eleştirel ve muhalif sitelerin engellenmesi, iktidar yanlılarının da öne çıkarılması kampanyası hazırlandı.

• Kampanyanın asıl hedefiyse Kılıçdaroğlu: amaç Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullanabileceği kişilerle görüşmüş, söylemediği şeyleri söylemiş gibi ses ve görüntü kayıtları üretip bunları hedef internet kullanıcılarına göndererek seçim sonuçlarına müdahale etmek."

BELDEN AŞAĞI VURUŞ HAZIRLIĞI

"CHP’deki istihbarata göre seçime bir hafta, on gün kala devreye alınacak Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyasının özellikle üzerinde durulan hedef zaman dilimiyse ABD seyahati.

Burada önemli olan iddianın ortaya atılması kadar iddianın yayılması için gerekli siber altyapının hazırlanması. Yapay zekâ kullanımı alanındaki gelişmeler bu tür sahte üretimleri kolaylaştırıyor. Ve bu yolla, bazı bilişimcilerin 'derin sahtekârlık' olarak Türkçeleştirdiği 'deep fake' yöntemleriyle üretilmiş bu ses ve görüntülerin muhalif seçmeni Cumhur İttifakı'na oy vermese de sandığa gidip Millet İttifakı adayı için oy kullanmaktan caydırmak."

TUNCAY ÖZKAN NE DEMİŞTİ?

CHP liderinin Fahrettin Altun ve ekibine 'uyarısı' sonrası CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklaması yeniden gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik 'Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum' diyerek açıklama yapmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuncay Özkan, "Yurtdışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. İsim isim belgeler var" demişti.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Özkan, kara propagandaya maruz kaldıklarını belirterek "Yurtdışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. Esenyurt'ta basılan broşürün devamını sağlayacak görüntüler ve ses kayıtları var. Bunlarla ilgili olarak Genel Başkanımızın elinde çok güçlü, isim isim belgeler var" açıklamasında bulunmuştu.