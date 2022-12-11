'Çiçeği burnunda' AKP'li Mehmet Ali Çelebi'ye Meclis'te sert tepkiler: 'Seni görünce aklımıza topaç geliyor'

11 Aralık 2022 Pazar, 10:32

CHP’den milletvekili seçilen daha sonra Memleket Partisi’ne, geçtiğimiz ay da AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bütçe görüşmelerinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde kürsüye çıkan Çelebi, AKP milletvekillerince sık sık alkışlanırken muhalefet milletvekillerinin ise tepkisi ile karşılaştı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, çok sayıda milletvekili, Çelebi konuşurken, “İki-üç sene önce farklı konuşuyordun. İki sene sonra daha da farklı konuşursun. Dönmeye devam!”, “Dönüş hızından elektrik üretilir senin”, “Gezmediği parti kalmadı, her bütçede ayrı partiden konuşuyor!”, “Seni görünce bizim aklımıza topaç geliyor” gibi sert sözlerle seslendi.

Ekim ayında AKP'ye katılan Çelebi, kararını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir."