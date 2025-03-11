Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar verildi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:49

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör davasında 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmesine, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Yaptığı paylaşım sonrası 25 gün tutuklu kalan ve hakkında "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan akademisyen gazeteci Dr. Çiğdem Bayraktar Ör ikinci kez hakim karşısına çıktı.

KARAR VERİLDİ

Ör, yapılan suçlamaları reddederken ifade hakkını kullandığını belirtti. Savcı, ceza talebini tekrar ederken Mahkeme, suçun oluştuğuna kanaat getirerek 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına karar verdi. Hükmün açıklaması geri bırakıldı.