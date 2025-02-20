Çiğdem Bayraktar Ör'ün avukatı Ersöz Cumhuriyet'e konuştu: 'İlk duruşmada özgürlüğünün iade edilmesini bekliyoruz'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:59

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:00

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan akademisyen gazeteci Çiğdem Bayraktar Ör hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı.

"Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ör’ün soruşturma aşamasındaki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Paylaşımda isim belirtmediğini, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini belirten Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Davada ilk duruşma 24 Şubat 2025 Pazartesi günü Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 10.30’da görülecek.

‘SORUNLU BİR ALAN’

İddianame sonrası gazetemize konuşan Bayraktar Ör’ün avukatı Hüseyin Ersöz, “Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör’ün sosyal medyada yapmış olduğu eleştirel bir paylaşım nedeniyle özgürlüğünün 20 gündür kısıtlanmış olmasını hukuka uygun bulmadığımı ifade etmeliyim. Bu durum, ‘İfade Hürriyeti ve Özgürlük Hakkı’ yönüyle de sorunlu bir alanı işaret etmektedir” dedi.

‘DAHA TOLERANSLI OLUNMALI’

Siyasilerin ağır eleştiri ve kaba söz de dahil ‘İfade Hürriyeti’ sınırları içinde kalan söylemlere karşı daha tolere eder bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğinin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi tarafından sınırları çizilmiş bir alanı olduğunu anımsatan Ersöz, “Ör’ün tutukluluğu bu yönüyle de ölçüsüz bir müdahaledir. Çiğdem Ör hakkındaki itiraz süreçleri devam etmekle birlikte, en geç 24 Şubat tarihinde görülecek duruşmada özgürlüğünün iade edileceği beklentisindeyiz” İfadelerini kullandı.