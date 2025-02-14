Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutukluluğuna itiraz edildi!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:23

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:52

Sosyal medyadan yaptığı eleştirel bir paylaşım nedeniyle 13 gündür tutuklu bulunan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün avukatı Hüseyin Ersöz, tutukluluğa itiraz başvurusu yaptı.

Müvekkilinin, yakın zamanda burun ameliyatı geçirdiğini ve halen tıbbi takip ve özel bakım gerektiren bir sağlık durumuna sahip olduğunu kaydeden Ersöz dilekçesinde, "Öyle ki müvekkil cezaevinde dahi nefes almasını oldukça güçleştiren slikon koruyucu/destekleyeciler kullanmaktadır. Tutukluluk hali, müvekkilin mevcut sağlık durumu göz önüne alındığında, geri dönüşü mümkün olmayan sağlık risklerine yol açabilecek niteliktedir" dedi.

"BABASI ENTÜBE DURUMDA"

Müvekkilinin 67 yaşındaki babası Ali İhsan Bayraktar'ın Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe durumda olduğunu belirten Hüseyin Ersöz, şunları kaydetti:

"Şeker hastası olan ve son dönemde böbrek yetmezliği şikayetleri gelişen Ali İhsan Bayraktar'ın durumu, kızının tutuklanmasına bağlı yaşadığı üzüntü nedeniyle ağırlaşmış, 4 gündür entübe durumda tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Müvekkilimizin babasının sağlık durumu oldukça kritik olup, müvekkilimizin babasını belki de son kez görebilmesi, ölçülü olmayan tutuklama tedbirinin sonlandırılmasıyla mümkün olabilecektir."

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, savcılığın resen tutukluluğu sona erdirmesi ya da Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi değerlendirmesi istendi.