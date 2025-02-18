İddianame hazırlandı: Tutuklu Çiğdem Bayraktar Ör için 8 yıla kadar hapis istendi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame hazırlandı: Tutuklu Çiğdem Bayraktar Ör için 8 yıla kadar hapis istendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:55

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. Paylaşımda isim belirtmediğini, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini aktaran Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu için Adalet Bakanlığından kovuşturma izni verildiği ifade edilen iddianamede, dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüpheli Ör'ün, suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu alenen işlediği anlatıldı.

Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Ör'ün suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları birden fazla vakit diliminde gerçekleştiren şüphelinin suçu zincirleme suretle işlediği aktarıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Ör'ün "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, Ör'ün önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.


Etiketler: #Çiğdem Bayraktar Ör

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