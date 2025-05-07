City's Nişantaşı ve Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay, İBB soruşturmasında tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: 'Süreç AKP döneminde başladı!'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:47

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Saray" talimatıyla İBB'ye yönelik "mali suçlar" iddiasıyla yürüttüğü soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor.

Gülaylar Grup İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, 6 Mayıs'ta ifade vermesi için savcılığa çağırıldı. İfade verdikten sonra da tutuklandı. Gülay ifadesinde, "Emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili" dedi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ifadeye davet edilen Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, ifade vermek için geldiği adliyede "Ataşehir'deki arazisinde inşaat yapabilmek için rüşvet vererek emsal değişikliği yaptırdığı" suçlamasıyla karşılaştı.

Söz konusu tapuya ilişkin ilk görüşmeyi 2019 seçimleri öncesi yaptığını söyleyen Gülay, rüşvet iddiasını reddetti, ancak bu suçlama kapsamında tutuklandı.

'GÖRÜŞMELER MEVLÜT UYSAL BAŞKANLIĞINDA YAPILDI'

Mehmet İlhan Gülay ifadesinde Gülaylar Altın'ın yüzde 50 ortağı olduğunu söyleyerek, "Hakkımda verilen gizli tanık Sekoya'nın verdiği ifade tarafıma okundu. Ben Yakup Öner'i tanırım kendisiyle birkaç defa görüştüm. Fatih Özçelik, Kaan Sürmegöz, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'i tanımıyorum. Süleyman Atik ise yanlış hatırlamıyorsam bir defa telefonda görüştüm. Elçin Karaoğlu'nu başından bilirim. Bahse geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi 2018 yılında Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide telkin işlemleri ile alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İspark İnşaatı ile ilgili İBB ile çok dava bulunmaktaydı" dedi.

Gülay, şöyle devam etti:

"Biz o dönemde söz konusu araziye aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimi ile görüştük ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkanlığından ilgili Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB'ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım. Ancak 2019 yılında yapılan seçimler neticesinde İBB yönetimi değişti. 2019 yılında şu an soy ismini hatırlamadığım İBB Genel Sekreteri Yavuz Bey arayarak bizimle irtibata geçti. Biz kendisiyle söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ve aradaki ihtilafların kalkması için çeşitli görüşmeler yaptık. Bu dönemde Yavuz Bey söz konusu hususu Yakup Öner'in takip edeceğini belirterek bizi kendisine yönlendirdi. Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12.01.2023 tarihli kararı ile söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir.

Ancak bu emsal 0,75'ten 1,5'e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07'dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokol ile imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik. Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir."

"KARARDA İMZASI BULUNAN ADNAN ZEKİ BOSTAN ŞU AN AKP İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ"

Bahse geçen görüşmeleri ve süreci kendisinin takip ettiğini söyleyen Mehmet İlhan Gülay, şu ifadeleri kullandı:

"Şirket ortağımız İhsan Gülay'ın yaşı ve hastalığı nedeniyle bilgisi haricinde herhangi bir dahili bulunmamaktadır. Ben gizli tanığın ifadesinde geçen rüşvet iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bahse geçen araziye ilişkin şu an herhangi bir imar izni de alabilmiş değiliz. Kaldı ki çevre parseller ile aramızda bizim aleyhimize olacak şekilde emsal farkı vardır.

Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır. Bu şahısların Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile bir arada olmaları mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."