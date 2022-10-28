CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: 'Programdan önce yoktu böyle bir soru?'
CNN Türk'te canlı yayınlanan programda SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, sunucu Ahmet Hakan’ın kendisine yönelttiği soruya “Programdan önce böyle bir soru yoktu” yanıtını verdi.
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un konukların görüşlerini almak üzere dile getirdiği soru ilginç diyaloglara neden oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olması için sık sık çağrı yaptığını hatırlatan Coşkun, "Adaylık üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyor Cumhurbaşkanı, böyle bir stratejisi var. Bu strateji Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendiren bir strateji midir? Yani bunu izleyerek Kılıçdaroğlu'nu aday yapabilir mi, yoksa zayıflatan bir yönü mü var bu işin? Konuklarımız bu konuda ne düşünüyor?" diyerek sözü SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'ya verdi.
Bayrakçı da bunun üzerine Coşkun'u "Güzel soru. Programdan önce yoktu böyle bir soru ama aklına geldi" ifadeleriyle yanıtladı.
Coşkun ise buna karşılık, sorunun programdan önce belirlenen konular içinde bulunduğunu söyledi.
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