CNN Türk'te 'tarafsızlık' telaşı: ABD heyeti incelemeye geliyor
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, iktidar yanlısı yayın politikası nedeniyle yapılan şikayetler üzerine ABD'den bir heyetin CNN Türk’e gelerek incelemelerde bulunacağını belirtti.
Demirören Medya grubu bünyesinde bulunan CNN Türk’ün taraflı yayınlarına yönelik şikayetlerin CNN International yönetimi tarafından dikkat çektiği belirtiliyor. Şirket yönetiminin, ABD’den CNN Türk’e gelerek incelemelerde bulunacağı kaydediliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kanalın son dönemde "tarafsız" görünmek adına yayınlarında yaptığı değişikliklere dikkat çekerek "CNN Türk’te tatlı bir telaş mi var yoksa? ABD’den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduklarını ispat etmek için CNN Türk’te hazırlanan alt yazılı videolar bitti mi acaba?" diye sordu.
Özcan açıklamasında şu bilgileri verdi:
"CNN Türk’ü taraflı haberler yaptığı gerekçesiyle inceleyecek olan bu ABD’li heyet, CNN Türk’ün yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri de inceleyecek.
Hatırlarsanız CNN Türk ile ilgili ilk resmi şikayeti partim adına 18 Mart 2019’da ben yapmıştım. Bu başvurunun sebebi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye adaylarımız ile ilgili yalan haberler ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılması gereken röportajın son dakikada, saygısız bir şekilde sebepsizce iptal edilmesi idi.
Partim adına yaptığım başvuru, ABD’nin farklı eyaletlerinde düzenlediğimiz protesto gösterileri ve CNN International üst yönetimi ile yaptığımız yazışmalar sonucunda CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, daha sonra ise kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı. Kanalın Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soysal görevden alınmıştı.
CNN Türk gazetecilik mesleğine yakışan şekilde haber yapana kadar bu girişimlerimiz devam edecek."
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