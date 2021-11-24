CNN Türk'te 'Yiğitel' gerginliği: Ortalığı birbirine kattı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:30

CNN Türk’te dün akşam yayınlanan Akıl Çemberi programına iktidar destekçisi Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in çığrından çıktığı anlar damga vurdu.





Sabah yazarı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu ve Melik Yiğitel’in stüdyo konuğu olduğu programa İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray telefon ile bağlandı.

Aytun Çıray’ın programdaki konuklar için sarfettiği “Sizinle uğraşamam” sözlerine Melik Yiğitel çok sert tepki gösterdi.

Aytun Çıray’ın sözünü kesen Yiğitel, “Aytun bey, kapatın. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!” ifadelerini kullandı.

Sunucu Başak Şengül'ün “Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi” diyerek yaptığı uyarılarına da kulak asmayan Yiğitel “Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?” diyerek bağırdı.

Yaşanan bu tartışma sonrası Aytun Çıray yayından ayrılırken, programa ara verildi.