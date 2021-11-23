Anadolu Ajansı'ndan Demirören Medya'ya rest
Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çeken Anadolu Ajansı'nın, anlaşmayı bitirdiği belirtildi.
Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle dün akşam anlaşmasının bittiği ifade edildi.
Odatv’nin haberine göre, son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi.
Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.
Demirören Grubu geçen günlerde de Reuters grubu ile anlaşmasını bitirmişti.
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