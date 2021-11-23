Anadolu Ajansı'ndan Demirören Medya'ya rest

23 Kasım 2021 Salı, 10:33

Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle dün akşam anlaşmasının bittiği ifade edildi.

Odatv’nin haberine göre, son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi.

Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.

Demirören Grubu geçen günlerde de Reuters grubu ile anlaşmasını bitirmişti.