CNN Türk'ten 'ders' niteliğinde yayın: 'İmamoğlu ikizler burcu kaybediyor...'

CNN Türk canlı yayını ilginç anlara sahne oldu. Yerel seçim astrolojisinin ele alındığı yayında; astrolog Nuray Sayarı, siyasilerin burçlarına göre muhtemel başarı oranlarını hesapladı. CNN'in fazlaca "bilimsel" olan yayına sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:06
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Fulya Öztürk’ün sunduğu Akıl Çemberi programında astrolog Nuray Sayarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın burçları üzerinden önümüzdeki yerel seçimlerdeki sonuçlarını tahmin etti.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın “İkizler” burcu olduğunu belirten Sayarı şöyle tahminde bulundu:

"Ekrem İmamoğlu, İkizler burcu. Bu seçimlerde kaybediyor ve bitiyor. Siyaseti hayatı devam ediyor ama eninde sonunda CHP’den ayrılacak. 2024’te İBB Başkanı değil artık. İstanbul’u AK Parti alıyor. Mansur Yavaş, Ankara’da devam edecek. Ankara’da CHP devam ediyor."


CNN TÜRK Astroloji

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