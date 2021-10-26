Çocuklara peçete kağıdından maske dağıtmışlar

26 Ekim 2021 Salı, 10:44

Ordu’daki okullarda öğrencilere son derece kötü malzemeyle üretilmiş maskelerden dağıtıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak elinde sözkonusu maskelerle bir açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Zeynel Adıgüzel, "Gelen şikayetler üzerine bu maskeler depolarda bekletiliyor ve bir kısmı da imha edilmiş durumda. Ben bu maskelerden aldım Ankara’ya gönderip analiz ettirdim. Sonuçlar inanılmaz. Tela kumaş denilen peçete kağıdından daha kötü bir malzeme ile üretilmiş bir maske. Hiçbir tıbbi koruyuculuğu yok. Normalde bu maskeler 3 katman olmalı, ön ve arka katmanları Spunbond olması gerekiyor, orta katmanda da statik elektrik yüklü Meltblown. Bu maske ise sadece 2 kat peçete kağıdından beter baş belası bir malzeme" dedi.

"CEVAP İSTİYORUZ"

"Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü bu maskeden 250 bin adet yandaş firmadan almış okullara dağıtmış ve çocuklarımızı bununla koruyacak. Bir de bunlar çöp poşetlerinde markasız olarak okullara yolladılar" diyen Adıgüzel, konuyla ilgili olarak bir soru önergesi verdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Cevap istiyoruz; bu maskeleri aldığınız yere iaşe ettiniz mi? Bununla ilgili bir ödeme yapıldı mı? Yapıldı ise geri alındı mı? Yapılan ödemenin miktarı nedir? Hangi firmayla kimin aracılığı ile yapılmıştır? Tanesinin KDV hariç 35 kuruşa alındığı bilgisi doğru mudur?"

"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CEMAATLERCE PARSELLENMİŞ"

Adıgüzel açıklamasını "Önümüzdeki günlerde Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başka şeylerini de ortaya dökeceğiz. Maalesef nasıl Ankara geçmişte nasıl tarikatlar cemaatlerce parsellenmişse Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü de tarikatlar cemaatlerce parsellenmiş durumdadır. 3 Milli Eğitim Müdür Yardmcısından biri Ensar’ın, diğeri İlim Yayma Cemiyeti’nin, diğeri de Cihannüma başkanıdır. Bunların işi gücü yandaşlarına kaynak aktarmaktır." diyerek tamamladı.

