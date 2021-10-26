Çocuklara peçete kağıdından maske dağıtmışlar
CHP Ordu Milletvekili Zeynel Adıgüzel, Ordu'daki okullarda peçete kağıdından daha dayanıksız ve hiçbir tıbbi koruyuculuğu olmayan maskelerden dağıtıldığını açıkladı.
Ordu’daki okullarda öğrencilere son derece kötü malzemeyle üretilmiş maskelerden dağıtıldığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili olarak elinde sözkonusu maskelerle bir açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Zeynel Adıgüzel, "Gelen şikayetler üzerine bu maskeler depolarda bekletiliyor ve bir kısmı da imha edilmiş durumda. Ben bu maskelerden aldım Ankara’ya gönderip analiz ettirdim. Sonuçlar inanılmaz. Tela kumaş denilen peçete kağıdından daha kötü bir malzeme ile üretilmiş bir maske. Hiçbir tıbbi koruyuculuğu yok. Normalde bu maskeler 3 katman olmalı, ön ve arka katmanları Spunbond olması gerekiyor, orta katmanda da statik elektrik yüklü Meltblown. Bu maske ise sadece 2 kat peçete kağıdından beter baş belası bir malzeme" dedi.
"CEVAP İSTİYORUZ"
"Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü bu maskeden 250 bin adet yandaş firmadan almış okullara dağıtmış ve çocuklarımızı bununla koruyacak. Bir de bunlar çöp poşetlerinde markasız olarak okullara yolladılar" diyen Adıgüzel, konuyla ilgili olarak bir soru önergesi verdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Cevap istiyoruz; bu maskeleri aldığınız yere iaşe ettiniz mi? Bununla ilgili bir ödeme yapıldı mı? Yapıldı ise geri alındı mı? Yapılan ödemenin miktarı nedir? Hangi firmayla kimin aracılığı ile yapılmıştır? Tanesinin KDV hariç 35 kuruşa alındığı bilgisi doğru mudur?"
"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CEMAATLERCE PARSELLENMİŞ"
Adıgüzel açıklamasını "Önümüzdeki günlerde Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başka şeylerini de ortaya dökeceğiz. Maalesef nasıl Ankara geçmişte nasıl tarikatlar cemaatlerce parsellenmişse Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü de tarikatlar cemaatlerce parsellenmiş durumdadır. 3 Milli Eğitim Müdür Yardmcısından biri Ensar’ın, diğeri İlim Yayma Cemiyeti’nin, diğeri de Cihannüma başkanıdır. Bunların işi gücü yandaşlarına kaynak aktarmaktır." diyerek tamamladı.
İlgili Haberler
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Süreç başladı... EMA’dan koronavirüs ilacı kararı
- Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
- “Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak”
- Metrobüste kör eden maske uyarısına 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- 10 yaşındaki çocuktan heyecanlandıran keşif
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- MHP'den yeni 'ders' teklifi