Çocukları Erdoğan için vakıf kurdu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’nın temel amacı Erdoğan adına müze ve kütüphane kurmak olacak.
Vakfedenler şöyle: Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eski AKP milletvekili Vedat Demiröz, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu.
Vakfın sona ermesi halinde mal ve hakların, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredileceği açıklandı.
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