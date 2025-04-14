Çok konuşulacak iddia: Erdoğan, yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 19:54

Güncelleme: 14.04.2025 - 20:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında iktidara yakın bir kaynağından aldığı kulisi paylaştı.

Zeyrek’in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Aslında doğrudan “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil” diye yazabilirdim.

Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna “Hani dosyanız çok güçlüydü?” diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” dediğine dair iddiaları gösterebilirdim.

Ancak bunu yapamıyorum.

Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Deniz Zeyrek'in yazısında yer alan iddiaya ilişkin açıklama yapıldı

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir."

BAHÇELİ'NİN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: İVEDİLİKLE KARARA BAĞLANMALI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler ise bir 'çağrı' olarak yorumlandı.