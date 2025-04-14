DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin ayrıntıları belli oldu: 'Önemli bir eşikti...'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:35

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:36

TBMM'de düzenlediği basın açıklamasında konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İmralı heyeti görüşmesine değindi.

Görüşmeyi 'çağrıyı yeni bir aşamaya taşıyan önemli bir eşikti' diyerek nitelendiren Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanıyla İmralı heyetimizin yaptığı görüşme vardı. Bu görüşme özellikle Öcalan'ın tarihi bir inisiyatif geliştirmeye çalıştığı, Kürt sorununu şiddet ve çatışmadan arındırılması ve tarihsel Türk-Kürt ittifakının güçlenmesi için yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısını yeni bir aşamaya çalışan yeni bir aşamanın başlangıcını oluşturan önemli bir eşikti."

"SÜRECİN AKSAYAN YÖNLERİ ELE ALINDI"

"Bu görüşmede sürecin aksayan yönleri ele alındı" diyen Koçyiğit, "Sürecin dinamiği niteliğindeki adım aslında İmralı tecridinin lağvedilmesi ve Öcalan'ın hedeflediği çalışmaların yapılması için gerekli koşulların sağlanmasının gerekliliği de bu görüşmede teyit edilmiş oldu" dedi.