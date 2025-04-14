Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral, Hayko Cepkin'e ağır sözlerle saldırdı: 'Görüntüsüne bakarsanız...'
Hayko Cepkin konserinde "Zıplamayan Tayyipçi olsun" şeklinde slogan atılmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ünlü şarkıcıya ağır sözlerle saldırdı.
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'in verdiği konseri dinlemeye gelenler "Zıplamayan Tayyipçi olsun" şeklinde sloganlar attı.
İzleyiciler tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hayko Cepkin'i hedef aldı.
AĞIR SÖZLER KULLANDI
Oktay Saral, ünlü şarkıcının fiziksel görünüşünü de eleştiren ağır sözler kullandığı paylaşımında, "Bu müzisyen bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.
Saral, daha önce yaptığı paylaşımda ise CHP'ye oy verenleri hedef alarak, "CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır" demişti.
Etiketler: #Oktay Saral #Hayko Cepkin
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