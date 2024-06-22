Çok konuşulacak kulis... AKP'de 'değişim' hareketliliği: Birçok il ve ilçe başkanının istifası istenecek

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:31

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:31

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile parti yönetiminin başlattığı değişim sürecinde birçok il ve ilçe başkanının istifasının isteneceği iddia ediliyor. Teşkilatlardaki yenilenme sürecinin kongreye kadar tamamlaması hedefleniyor.

Yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan AKP’de teşkilatlardan başlayan değişim süreci önümüzdeki günlerde hız kazanacak. AKP yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kongre takvimi ile ilgili alternatifli formüller hazırlamıştı.

Kongrenin 2025 yılı içinde yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmış, ancak bu süre içinde il ve ilçe başkanlarından başlayarak değişim sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

DEĞİŞİM TABANDAN TAVANA DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra katıldığı parti toplantılarında ‘Bayrak değişimine’ gidileceğini açıklamasında rağmen, şu ana kadar parti üst yönetimine ilişkin herhangi bir adım atmadı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Erdoğan’ın, parti üst yönetimi yerine değişim sürecini teşkilatlardan başlatılması görüşünde olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, bayramdan önce genel merkezin talimatı ile Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etmişti.

Önümüzdeki günlerde hız kazanacak değişim sürecinin teşkilatlardan başlanmasına parti içinde itiraz edenler de bulunuyor.

Ancak il ve ilçe bazında değerlendirmeleri tamamlama aşamasına gelen AKP yönetimi, değişimin tabandan tavana doğru ilerlemesinin teşkilatları canlı tutacağı görüşünde.

SEÇİM KAYBEDİLEN İLLERDE KAPSAMLI DEĞİŞİM KAPIDA

Erdoğan’ın, ‘Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize de mazhar olamaz’ şeklindeki açıklamasını hatırlatan AKP kurmayları, özellikle seçim kaybedilen illerde kapsamlı bir değişimin kapıda olduğunu kaydetti.

Edinilen bilgilere göre kongreye kadar, teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı hedefleyen AKP yönetimi, istifa ettirilecek il ve ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler için de detaylı bir çalışma yapıyor.

Erdoğan’ın da teşkilatlara getirilecek yeni isimler hakkında ‘güvendiği isimlerle ve fikrine önem verdiği yakın dostları’ ile bizzat değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.