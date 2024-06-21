Menajeriyle temas kuruldu: Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:16

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:16

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarına girdi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Napoli, Everton ve West Ham United, Oosterwolde ile ilgileniyor.

İngiliz basınındanCaughtoffside'da yer alan haberde, bu kulüpler arasından West Ham United'ın 23 yaşındaki futbolcunun transfer durumu hakkında daha iyi bilgi elde etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz temsilcisinin, transfer için Oosterwolde'nin menajeriyle temas kurduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe, önceki sezon Parma'dan kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Oosterwolde için 25-30 milyon Euro arası bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta sahaya çıkan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.