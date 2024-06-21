Menajeriyle temas kuruldu: Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde için West Ham United'ın temas kurduğu iddia edildi.
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarına girdi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Napoli, Everton ve West Ham United, Oosterwolde ile ilgileniyor.
İngiliz basınındanCaughtoffside'da yer alan haberde, bu kulüpler arasından West Ham United'ın 23 yaşındaki futbolcunun transfer durumu hakkında daha iyi bilgi elde etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz temsilcisinin, transfer için Oosterwolde'nin menajeriyle temas kurduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO BEKLİYOR
Fenerbahçe, önceki sezon Parma'dan kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Oosterwolde için 25-30 milyon Euro arası bonservis bekliyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta sahaya çıkan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
- Türkiye maçı öncesi... Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması
- Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek!
- Nazım Sangare, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı!
- Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
- İtalyan efsane evinde silahlı soyguna uğradı!
- Ferdi Kadıoğlu'na Almanya'dan dev talip!
- Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!
- Jose Mourinho'dan Dzeko kararı!
- Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı