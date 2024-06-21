Menajeriyle temas kuruldu: Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde için West Ham United'ın temas kurduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:16
Menajeriyle temas kuruldu: Avrupa devlerinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarına girdi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Napoli, Everton ve West Ham United, Oosterwolde ile ilgileniyor.

İngiliz basınındanCaughtoffside'da yer alan haberde, bu kulüpler arasından West Ham United'ın 23 yaşındaki futbolcunun transfer durumu hakkında daha iyi bilgi elde etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz temsilcisinin, transfer için Oosterwolde'nin menajeriyle temas kurduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe, önceki sezon Parma'dan kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Oosterwolde için 25-30 milyon Euro arası bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta sahaya çıkan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.


fenerbahçe haberleri Jayden Oosterwolde haberleri west ham united haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması: Mourinho'nun transfer istediği mevkiler belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması: Mourinho'nun transfer istediği mevkiler belli oldu
Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler