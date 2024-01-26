Çok konuşulacak 'Süleyman Soylu' iddiası: 'Ali Yerlikaya'nın aleyhinde kampanya yürütüldü'
İsmi kısa bir süre öncesine kadar İBB adaylığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'kalbinin kırık' olduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Babacan, "Adı İBB başkanlığı için geçen Yerlikaya’nın kendisi aleyhinde yürütülen kampanyadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini" aktardı.
Gazeteci Nuray Babacan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, AKP'nin İBB Başkan adayı olma sürecinde aleyhinde kampanya yürüten ekibin önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğunu iddia ettiğini yazdı.
'KALBİ KIRIK BİR BAKAN'
Babacan, "Kurum’un adaylığı ‘kalbi kırık’ bir bakan yarattı AKP’nin İstanbul dosyasında neler var?" başlıklı bugünkü yazısında konuyla ilgili şu iddiayı paylaştı:
"Önce adaylığı istemeyen sonra potaya giren Yerlikaya’dan vazgeçilme gerekçelerinin en önemlisinin, 'Bağımsız hareket etme potansiyeli' olduğunu yazmıştık. Yerlikaya’nın Atatürkçü söylemi, aşırı muhafazakar taban tarafından da pek benimsenmedi. Yerlikaya’nın kendisi aleyhine oluşturulan bu havadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini aktaralım."
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