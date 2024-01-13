Süleyman Soylu'dan 'ifade tutanakları' açıklaması

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:00

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terör iltisaklı’ olduğu iddia edilen ve soruşturmaya konu olan dava ile ilgili bir mahkeme tutanağının gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medyanın 'yalanların beşiği' yapıldığını iddia eden Soylu, avukatının kendisi adına beyan verdiği ifade tutanağında İçişleri Bakanlığı raporlarının kaynak gösterildiğini söyledi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ifade tutanağında, dönemin İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 550 kişinin ‘terörle’ bağlantılı olduklarına ilişkin iddiası hakkında, "elinde bir belge olmadığı ve söylemlerinin siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde olduğu" beyan ediliyor.

BirGün’ün aktardığı habere göre; Soylu adına avukatı Uğur Kızılca'nın verdiği beyanda, "Müvekkilim İçişleri Bakanı’dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır" denildiği görülüyor.

SOYLU: AYIPLI OLDUĞUNUZ BU ALANA GİRMEYİN

Açıklamalarının herhangi bir belgeye dayanmadığı yönündeki tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, "Allah’tan korkusu olmayanlar bu acılı günümüzde sosyal medyayı yine yalanların beşiği yaptı. Mahkeme dosyasında açıkça “İçişleri Bakanlığı Raporu doğrultusunda” yazdığı halde…" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Ayıplı olduğunuz bu alana girmeyin" dedi.