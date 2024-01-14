Soylu'nun 'İBB'de 550 terörist var' sözlerine CHP'li Özgür Çelik'ten sert yanıt: 'Şimdi yan çiziyor!'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 14.01.2024 - 15:56

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, görev yaptığı dönemde İBB'yi hedef alan söylemlerde bulunarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var” demişti.

İlgili soruşturma tutanağında ise Süleyman Soylu'nun avukatının, "Müvekkilim İçişleri bakanıdır hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır" sözleri siyasilerin tepkilerine neden oldu.

"KUMPASTAN MEDET UMANLAR..."

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan yalan söyledi, şimdi yan çiziyor. Dönemin (h)iç işleri bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 550 kişinin, çeşitli ‘terör’ örgütleri ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü.

İBB çalışanı bu iftiraya karşı ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açmıştı.

Bakın iftiradan, kumpastan medet umanlar açılan davaya ilişkin savunmasında ne demişler; “siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında söyledim”

"HALKIMIZ BU ZİHNİYETİ TANIYOR"

İftira siyaset mi? Alenen yalan söylemek, insanları töhmet altında bırakmak düşünce özgürlüğü mü?

2024 Yerel Seçimlerinde yine iftiralara, montaj videolara, sahte broşürlere karşı yarışacağız! Ancak halkımız bu zihniyeti artık tanıyor, kazanacağız!