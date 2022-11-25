Son Dakika... Çorlu Tren Katliamı davası: TCDD yöneticisi Mümin Karasu tahliye edildi!
Son dakika gelişmesi... Çorlu Tren Katliamı'nın tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi.
Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin açılan davanın 11. duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.
Karasu bu karardan 5 gün sonra avukatıyla Çorlu Adliyesi’ne gelmişti. Karasu ifadesinin ardından cezaevine gönderilmişti.
Mümin Karasu’nun avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, kararın yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.
‘KAÇAK DURUMDA BULUNMADIĞI’ İDDİA EDİLDİ
İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Tahliye gerekçesinde, “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…” ifadelerine yer verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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