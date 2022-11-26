Çorlu Tren Katliamı davasının tek tutuklu sanığı Mümin Karasu tahliye edildi... Mısra Öz: Adalete olan inancımızı yitirdik
Çorlu Tren Katliamı davasının tutuklu tek sanığı, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verildi. Cumhuriyet'e konuşan Mısra Öz, "Adalete olan inancımı yitirdim. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı Davası’nın tek tutuklusu, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Vekili Mümin Karasu avukatının yaptığı itiraz sonucu önceki akşam tahliye edildi.
10 Ekim'de tutuklanan Karasu’nun avukatının yaptığı itiraza karşı mütalaa veren savcı, tutuklama kararının yasaya uygun olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini talep etti.
Bunun üzerine itiraz talebini inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karasu’nun tutukluluğuna itirazı kabul ederek, yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilmesine karar verdi. Karasu’nun tahliyesine “Kendisinin teslim olması” ve “Tutuklamanın tedbiren uygulanması” gibi gerekçeler yer aldı. Karasu’nun tahliye edilmesiyle birlikte 13 kişi tutuksuz yargılanıyor. Yaklaşık beş yıldır süren davanın 12. duruşması 11 Ocak 2023 tarihinde mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.
‘VAZGEÇMEYECEĞİZ’
Kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, “Beş yılın sonunda bir tutuklama kararı çıkarken, ilk defa 25 kişinin ölümüyle ilgili ciddi bir tutum sergilendiğini görmüştük. Ancak bu kararla ulaşım hakkını kullanırken yaşam hakkı elinden alınmış bir çocuğun annesi olarak artık adalete olan inancımı yitirdim. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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