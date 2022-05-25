Çorlu Tren Katliamı'nda evladını kaybeden Mısra Öz Cumhuriyet'e konuştu: Çorlu tren katliamı ihmal cinayetidir

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren katliamının 10. duruşması, mahkemenin üst düzey yöneticilere yönelik soruşturma yapılması için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazıya yanıt gelmemesi nedeniyle ertelendi.

9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, Cumhuriyet TV'ye konuştu.

"TAHAMMÜLÜMÜZÜN KALMADIĞINI SÖYLEDİK"

Dört yıldır adalet mücadelesi verdiklerini belirten Öz, 14 aydır iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini ve hazırlanmadığı için davanın devam edemediğini aktardı.

Bugünkü duruşmada yine iddianamenin olmadığını ve aslında evrak alışverişini izlemeye gittiklerini belirten Öz, "İddianame olmazsa dava yürümez. Ne yazık ki biz oraya evrak alışverişine ve yoklamaya gittik. Bizim evrak alınıp verilmesini izleyecek bir durumumuz yok. Günler öncesinden tahammülümüzün kalmadığını vurguladık. Ne avukatlarımızın ne heyetin söyleyebileceği bir şey vardı" ifadelerini kullandı.

"CANLARIMIZ, İHMAL KAYNAKLI ÖLDÜRÜLDÜ"

Avukat Can Atalay'ın katılamama sebebinin, Atalay'ı susturmak istemeleri olduğunu söyleyen Öz, Atalay'ın mahkemede bulunmasının ailelerin yasal hakkı olduğunu belirtti. Çorlu'da gerçekleşen facianın bir kaza değil katliam olduğunu da aktaran Öz, sözlerine şu şekilde son verdi:

Sorumluluklar yerine getirilmediği için biz buna katliam diyoruz. O kadar başı boş bırakılmış raylardı ki. Yol bekçilerinin çıkartılmış olması dahi bu kadar küçük bir kontrol merkeziyle bu katliamın önüne geçilebileceğini gösteriyor. Bizim canlarımız yönetimin ihmalinden kaynaklı olarak öldürüldü. Gerçek sorumlular yargılanmıyor. Neden yargılanmıyor? Çünkü adı üstünde 'Devlet Demir Yolları'. Bu devlete bağlı bir kurum, bu kurum başında iktidarın ortakları var. AKP iktidarı kendinden olan hiç kimsenin hata yapabileceğini kabullenemiyor.

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz 2018’de, Uzunköprü’den İstanbul’a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken rayların altındaki menfezin kayması sonucu raydan çıktı. 5 vagonun devrildiği kazada en küçüğü 7 aylık olmak üzere 7’si çocuk 25 kişi öldü, 328 kişi yaralandı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti. Dört yıldır davadan bir sonuç çıkmadı ve sanıklar halen tutuksuz yargılanıyor. Bugün görülen duruşma ise iddianame hazırlanmadığı için 5 Ekim'e ertelendi.