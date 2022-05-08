Mısra Öz'den TCDD'nin 'Anneler Günü' açıklamasına tepki: Kutlayamazsınız!
Çorlu'daki tren faciasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, TCDD'nin 'Anneler Günü' paylaşımına tepki gösterdi. Öz, "Kutlayamazsınız" dedi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Anneler Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. TCDD'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"En değerli hazine: #Anne Özveri ve fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan, yalnızca bizleri değil hayallerimizi de büyüten tüm annelerimizin #AnnelerGünü’nü sevgiyle kutluyoruz."
En değerli hazine: #Anne— TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ???? (@TCDDemiryollari) May 8, 2022
Özveri ve fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan, yalnızca bizleri değil hayallerimizi de büyüten tüm annelerimizin #AnnelerGünü’nü sevgiyle kutluyoruz. pic.twitter.com/Ss6YR9lV4i
"KUTLAYAMAZSINIZ"
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden, hakkında açılan davalara rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Mısra Öz, sosyal medya hesabından TCDD'ye tepki gösterdi.
Mısra Öz kişisel Twitter hesabından,şu ifadelere yer verdi: "Evlatları annelerinden ayırıp, sebep olanları yargı karşısına çıkartmayanlar, acılarına saygı duymadığınız annelerin “anneler gününü” kutlayamazsınız. Adalet istiyoruz."
Evlatları annelerinden ayırıp, sebep olanları yargı karşısına çıkartmayanlar, acılarına saygı duymadığınız annelerin “anneler gününü” kutlayamazsınız.— Mısra ÖZ (@misra_oz) May 8, 2022
Adalet istiyoruz.#CorluTrenKatliamı @TCDDemiryollari @TCDDTasimacilik @UABakanligi @adalet_bakanlik @bybekirbozdag @RTErdogan https://t.co/supAgECLYV
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