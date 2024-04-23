'Cübbeli Ahmet', Hasan Kılıç'ın cenazesinden önce yeni 'şeyh'i ilan etti: Onu başımıza emir seçtik

İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Hasan Kılıç'ın ölümünden sonra Ahmet Mahmut Ünlü öncülüğünde toplanan bir grup isim, kendilerine yeni ‘Emir’ olarak ‘İbrahim Uslu'yu seçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:48
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AKP'yle yakın ilişkileri olan İsmailağa cemaatinde "şeyh" Hasan Kılıç’ın ölümünün ardından yeni liderin kim olacağı sorusu gündem oldu.  İsmailağa'dan henüz buna dair bir açıklama gelmezken cemaatten "ihraç" edilen Ahmet Mahmut Ünlü öncülük ettiği bir grup harekete geçti. 

Kılıç'ın henüz ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden Ünlü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre "şeyh"lik koltuğuna cemaatin Denizli "vekil"i İbrahim Uslu getirildi.

Ünlü yaptığı açıklamada, “Onu başımıza emir seçtiğimize dair arzuhalde bulunduk. Kendisi istihare yaptı, bunun neticesinde kabul buyurdular” dedi.

"KERVAN YÜRÜYECEK, KABUL BUYURDUM"

Ünlü'nün paylaştığı videoya göre, İbrahim Uslu kendisine iletilen bu "görev" isteğini kabul ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullanıyor:

"Tabi ki bu kervan yürüyecek. Bu kervanın bir başı olması elbette lazım. Şu şeyi çok okurdu Efendi Hazretleri, nasıldı o. Bir kervanın başını çeken biri lazım. Onun için elbette bu kapı da devam edecek. Rabbim sizleri beyhudar eylesin. Her ne kadar ağır da olsa bu vazifeyi kabullendim. İhvanın birlik ve beraberliği için kabullendim. Kabul buyurdum. Çok arzu ederdim.

Hasan Abiyle beraber okuduk. Hasan Abi çok kıymetli bir insandı. Makamına erişti inşallah. Şundan emi olun ki nefesimizin sonuna kadar bu kapıda hizmet edeceğiz."

Ahmet Mahmut Ünlü'nün öncülük ettiği bu gelişmeye karşılık İsmailağa cemaati yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

 

 


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