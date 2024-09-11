'Cübbeli Ahmet’e saldıran kişi serbest bırakıldı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:53

Güncelleme: 11.09.2024 - 00:53

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de katıldığı bir etkinlik çıkışı saldırıya uğradı.

Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ünlü saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya hesabından avukatının konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Ünlü, “Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!!” dedi.

Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!! pic.twitter.com/Ax9m88IErC — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 10, 2024

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar ise paylaşımında ilk günden itibaren soruşturmaya müdahillik taleplerinin ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Akpınar’ın açıklaması şöyle:

“Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız. Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır. Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur. Muhterem Cübbeli Ahmet Hocamızın can güvenliğini ve yaşatılmak istenen toplumsal kaosu ucuz bir mesele olarak algılatan bu karara karşı hukukî haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ediyorum.”