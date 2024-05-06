Cübbeli-İsmailağa kavgasında yeni perde: ‘Ne işi var tarikatın içinde Yeni Şafak'ın?’
İsmailağa tarikatında sular durulmuyor. 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı bir yayında “Bu cemaati Yeni Şafak muhabirleriyle yöneteceğini sanıyorsan, avucunu yalarsın. Ne işi var tarikatın içinde Yeni Şafak'ın?” ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nden ihraç edildi.
YouTube hesabından yaptığı bir yayında Ünlü'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ünlü, şunları söyledi:
“Tarikat bozulacak diyorduk, bozuldu. Ne kadar Yeni Şafak, gazeteci, muhabir varsa oradaydı, toplantı yapıyorlar. Sen efendiye rabıta ilan et, gazeteciye lüzum yok. Ama sen bu cemaati Yeni Şafak muhabirleriyle yöneteceğini sanıyorsan, avucunu yalarsın. Ne işi var tarikatın içinde Yeni Şafak'ın?”
DAHA ÖNCE HEDEF ALMIŞLARDI
Daha önce Yeni Şafak, Ahmet Mahmut Ünlü’yü hedefine almıştı. 2010 yılında çıkan bir haberde gazete Ahmet Mahmut Ünlü'nün Ataköy'de bir sohbet toplantısı düzenleyerek provokasyona hazırlandığını iddia etmiş ve İstanbul Valiliği toplantıyı iptal etmişti.
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