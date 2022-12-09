Yusuf Ziya Gümüşel kızını 6 yaşında 'evlendirmişti': Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı

09 Aralık 2022 Cuma, 10:00

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında dini nikâhla "evlendirilmesi" olayı günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikâhlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Olayın yankı bulması ve gelişmelerin ardından Hiranur Vakfı'nın internet sitesini erişime kapattığı görüldü.

Söz konusu vakıf günler önce skandala ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” demişti.