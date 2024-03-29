'Cübbeli'den seçim fetvası: YRP ve Saadet'e oy vermek caiz değil!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:52
Abone Ol google-news

İsmailağa cemaatinden ihraç edilen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Ünlü, söz konusu videoda şunları söyledi:

"Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."


Cübbeli Ahmet haberleri Fetva haberleri cumhur ittifakı haberleri

İlgili Haberler

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne yanıt gecikmedi: 'Mürit müridi nasıl ihraç edecek?'

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne yanıt gecikmedi: 'Mürit müridi nasıl ihraç edecek?'
İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'

İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
Cübbeli Ahmet'ten Cumhur İttifakı için dua

Cübbeli Ahmet'ten Cumhur İttifakı için dua
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı

Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı
Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi

Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı

Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı