'Cübbeli'den seçim fetvası: YRP ve Saadet'e oy vermek caiz değil!
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti.
İsmailağa cemaatinden ihraç edilen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.
Ünlü, söz konusu videoda şunları söyledi:
"Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."
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