Cübbeli Ahmet'ten Cumhur İttifakı için dua

Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yayınında yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın kazanması dua etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:30
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Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kazanması için dua etti.

Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı "Bedir Gecesi Özel" isimli yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Yarabbi Cumhur İttifakı'nı galip eyle, aziz eyle, mansur eyle, muzaffer eyle. Tefrika çıkaranları, ihtilaf çıkaranları, DEM'e yardım edenleri, terörle birleşenleri sen umduklarına ulaştırma." 

Ünlü'nün hemen her seçim öncesi AKP ve Cumhur İttifakı için desteğini açıkça ilan ettiği biliniyor.  


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