Cumartesi Anneleri 1000'inci haftasında: Siyasilerden destek mesajları

Yayınlanma: 25.05.2024 - 20:39

Güncelleme: 25.05.2024 - 20:40

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için ve faillerin yargılanması talebiyle 1995’ten bugüne oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1000’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Siyasiler de Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci haftasında destek mesajları yayımladı.

KILIÇDAROĞLU: '1000 CUMARTESİ GEÇTİ...'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Cumartesi Anneleri'ne saygıyla' notu ile şu sözleri paylaştı:

"Sen annemsin;

Seven de sensin, öğreten de sen…

“Sen ölme ben öleyim” diyen de sen.

Bahar kokan kucağında,

Gökyüzünün sonsuzluğuna yatırır gibi, beni kucaklayan da sen…

Ve kaybolduğumda arayan da sen…

1000 Cumartesi geçti arıyorsun beni…

Varlıkla yokluk kardeştir anne, ağlamakla gülmek gibi…

Yedi kat arşa yükselen figanın da sessizlik…

Dilerim o sessizliğin kör vicdanlara ışık olur…

Neyse…

Sen beni unutmadın ya!

Artık dünya unutmaz…"

DEMİRTAŞ: 'SİZİN KARŞINIZDA MAHCUBUZ'

Öte yandan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Edirne Cezaevi'nden Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci haftası dolayısıyla bir mesaj gönderdi.

Demirtaş mesajında, "İçeride de olsak dışarıda da siyasetçiler olarak sizin karşınızda mahcubuz. Halen sizin acılarınızı dindiremediğimiz için mahcubuz. O meydanı size kapatan, sizi gazlayan, coplayan zihniyetten hesap soramadığımız için mahcubuz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca eyleme DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve Mithat Sancar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda siyasi parti, örgüt, dernek ve sendika temsilcisi de katıldı.