Cumartesi Anneleri'ne polis engeli: Ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Kayıp yakınları için 953. haftada yine Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis, AYM kararını yok sayarak yine müdahalede bulundu. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları bir kez daha gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:44
Cumartesi Anneleri'ne polis engeli: Ters kelepçeyle gözaltına alındılar
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Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Cumartesi Anneleri Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yine Galatasaray Meydanı'na sokulmadı ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 22 kişi gözaltına alındı.

GAZETECİLER ENGELLENDİ

Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının açıklama yapmak istedikleri İstiklal Caddesi'ne dahi çıkmasına izin verilmedi.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gazetecilerin görüntü alması engellendi.


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