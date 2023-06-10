AYM kararına rağmen müdahale sürüyor... Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada da gözaltı!
Kayıp yakınları için 950. haftada yine Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale edildi. Polis, AYM kararını yok sayarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne, eylemin 950. haftasında da polis tarafından müdahale edildi.
Polis müdahalesinin ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
"VAZGEÇMEYECEĞİZ"
'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bir kez daha gözaltındayız. İlk gözaltılar alandan polis aracıyla götürüldükten sonra kayıp yakını İkbal Eren ve beraberindekiler de gözaltına alındı. Galatasaray Meydanı bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz. #CumartesiAnneleri950Hafta"
Bir kez daha gözaltındayız. İlk gözaltılar alandan polis aracıyla götürüldükten sonra kayıp yakını İkbal Eren ve beraberindekiler de gözaltına alındı. Galatasaray Meydanı bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz. #CumartesiAnneleri950Hafta pic.twitter.com/7cFxsSX5A7— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 10, 2023
Sayının artabileceği belirtilerek, gözaltına alınan isimlerin ismi paylaşıldı:
Besna Tosun
Maside Ocak
Hasan Karakoç
Meriç Eyüboğlu
Cüneyt Yılmaz
Leman Yurtsever
Ali Tosun
Ali Ocak
Selvi Gülmez
Hanife Yıldız
Mikail Kırbayır
İrfan Bilgin
Hünkar Yurtsever
Sebla Arcan
Hatice Korkmaz
İsmail Yücel
İkbal Eren
Mukaddes Şamiloğlu
AYM KARARI YOK SAYILIYOR!
Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı"nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.
Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.
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