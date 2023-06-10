AYM kararına rağmen müdahale sürüyor... Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada da gözaltı!

Kayıp yakınları için 950. haftada yine Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale edildi. Polis, AYM kararını yok sayarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:53
AYM kararına rağmen müdahale sürüyor... Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada da gözaltı!
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Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne, eylemin 950. haftasında da polis tarafından müdahale edildi.

Polis müdahalesinin ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kez daha gözaltındayız. İlk gözaltılar alandan polis aracıyla götürüldükten sonra kayıp yakını İkbal Eren ve beraberindekiler de gözaltına alındı. Galatasaray Meydanı bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz. #CumartesiAnneleri950Hafta"

Sayının artabileceği belirtilerek, gözaltına alınan isimlerin ismi paylaşıldı:

Besna Tosun

Maside Ocak

Hasan Karakoç

Meriç Eyüboğlu

Cüneyt Yılmaz 

Leman Yurtsever

Ali Tosun

Ali Ocak

Selvi Gülmez

Hanife Yıldız

Mikail Kırbayır

İrfan Bilgin

Hünkar Yurtsever

Sebla Arcan

Hatice Korkmaz

İsmail Yücel 

İkbal Eren

Mukaddes Şamiloğlu

AYM KARARI YOK SAYILIYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı"nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.


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