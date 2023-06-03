AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!

Kayıp yakınları için 949. haftada yine Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis, AYM kararını yok sayarak yine müdahalede bulundu. 13 kişinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:45
AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!
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Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

"TERS KELEPÇE, KEYFİ VE KÖTÜ MUAMELE"

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçma yok, saldırma yok, direnme yok! Ters kelepçe, keyfi ve kötü muamele var! 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nu ve CMK’yı tanımama var."

949. hafta buluşmasına yönelik polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

İrfan Bilgin 

Besna Tosun

Ali Ocak 

Ali Tosun 

Eren Keskin 

Gülseren Yoleri 

Leman Yurtsever 

Nazım Dikbaş 

Cihan Kaplan 

Bilal Yıldız 

Aslı Takanay 

Hünkar Hüdai Yurtsever 

Taylan Bekin

AYM KARARI NE DİYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

 

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.


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