AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!

Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 03.06.2023 - 14:48

Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

"TERS KELEPÇE, KEYFİ VE KÖTÜ MUAMELE"

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçma yok, saldırma yok, direnme yok! Ters kelepçe, keyfi ve kötü muamele var! 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nu ve CMK’yı tanımama var."

Kaçma yok, saldırma yok, direnme yok!

Ters kelepçe, keyfi ve kötü muamele var!

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nu ve CMK’yı tanımama var.#CumartesiAnneleri949Hafta pic.twitter.com/vkzniujdZh — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 3, 2023

949. hafta buluşmasına yönelik polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

İrfan Bilgin

Besna Tosun

Ali Ocak

Ali Tosun

Eren Keskin

Gülseren Yoleri

Leman Yurtsever

Nazım Dikbaş

Cihan Kaplan

Bilal Yıldız

Aslı Takanay

Hünkar Hüdai Yurtsever

Taylan Bekin

AYM KARARI NE DİYOR!

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.