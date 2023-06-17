Adalet arayışının 951. haftası... Cumartesi Anneleri'ne yine gözaltı!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:58

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:58

Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne, eylemin 951. haftasında da polis tarafından müdahale edildi.

Kayıp yakınları Galatasaray Meydanı'na HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti ve TİP milletvekilleri eşliğinde geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı eylemde çok sayıda kayıp yakını ve hak savunucusunun gözaltına alındığı aktarıldı.

"KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDIK"



'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir yasal koşul oluşmadığı halde kelepçelenerek gözaltına alındık"

Hiçbir yasal koşul oluşmadığı halde kelepçelenerek gözaltına alındık pic.twitter.com/T4zkoU9E3p — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 17, 2023

'Cumartesi Anneleri' hesabından gözaltına alınanların ismi paylaşıldı. Gözaltına alınanların isimleri şu şekilde:

Hanife Yıldız

İkbal Eren Yarıcı

Maside Ocak

Hanım Tosun

Mikail Kırbayır

Ali Ocak

Eren Keskin

Gülseren Yoleri

Leman Yurtsever

Cihan Kaplan

Hatice Onaran

Fırat Akdeniz

Nazım Dikbaş

İsmail Yücel

Hünkar Hüdai Yurtsever

Arda Yüksel

Meryem Bars