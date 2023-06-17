Adalet arayışının 951. haftası... Cumartesi Anneleri'ne yine gözaltı!
Kayıp yakınları için 951. haftada yine Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri gözaltına alındı.
Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne, eylemin 951. haftasında da polis tarafından müdahale edildi.
Kayıp yakınları Galatasaray Meydanı'na HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti ve TİP milletvekilleri eşliğinde geldi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı eylemde çok sayıda kayıp yakını ve hak savunucusunun gözaltına alındığı aktarıldı.
"KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDIK"
'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hiçbir yasal koşul oluşmadığı halde kelepçelenerek gözaltına alındık"
Hiçbir yasal koşul oluşmadığı halde kelepçelenerek gözaltına alındık pic.twitter.com/T4zkoU9E3p— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 17, 2023
'Cumartesi Anneleri' hesabından gözaltına alınanların ismi paylaşıldı. Gözaltına alınanların isimleri şu şekilde:
Hanife Yıldız
İkbal Eren Yarıcı
Maside Ocak
Hanım Tosun
Mikail Kırbayır
Ali Ocak
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
Cihan Kaplan
Hatice Onaran
Fırat Akdeniz
Nazım Dikbaş
İsmail Yücel
Hünkar Hüdai Yurtsever
Arda Yüksel
Meryem Bars
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