Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette

16 Kasım 2021 Salı, 13:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Düne kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumluydu. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette. O da sarayın talimatını yerine getiriyor ve bu tablo ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nde fiyat istikrarı görevini Merkez Bankası yerine getirecek. Paranın değerini koruyacak, dövize karşı kar gibi erimesine engel olacak.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacak para politikasını doğrudan kendisi belirler diyor yasa. Bu bir kararname ile Merkez Bankası'nın elinden alındı. Başka bir komiteye verildi. Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu zamlara bir şey dedi mi?

Merkez Bankası'na müdahale ettiler de ne oldu? 128 milyar dolar Merkez Bankası kanununa aykırı olarak kayınpeder damat arasında yok edildi. Nereye gitti 128 milyar dolar?

Merkez Bankası'nın kasasında şu anda kendisine ait ne 1 dolar, ne 1 centi var. Tam 35 milyar dolar eksi bakiyesi var. Doları kontrol edelim derken 128 milyar dolar buharlaştı. Bugün dolar 10 liranın üzerine çıktı. Cumhur İttifakı'nın milli ve yerlilerine ne oldu? Beyler ne yapıyor? Ha bire bize çatıyorlar, kızıyorlar. Bizim söylediğimizden ders al kardeşim. Devletin nasıl yönetileceğini ben sana söylüyorum.

"EN BÜYÜK AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ GETİRDİLER"

Bütün bunlar olurken çıkıp diyor ki, 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. Yazdıkları ekonominin kitabından bir sayfa okuyayım. Zafer Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında garanti vermişler 877 bin 488 kişi buradan uçacak demişler. 5 bin 725 kişi kullanmış. Devletin hazinesinden beşli çeteye giden para 4 milyon 650 bin avro. Erdoğan'ın kitabında bu yazıyor. AK Partiye oy veren kardeşlerime sesleniyorum senin alın terini çalıyorlar. MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum. Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da sayın Devlet Bahçeli'dir. Siz hiçbir zaman MHP'nin esnaf, çiftçi dediğini duydunuz mu? Bu ülkenin en köklü partilerinden biri bu hale nasıl geldi?

Sabah akşam dinden bahseden bu iktidar en büyük ahlaki çöküntüyü getirdi bu ülkeye. Uyuşturucu bataklığı içinde şu anda. Baronlar el üstünde tutuluyor. Baronlar serbest bırakılıyorlar. Baron siyaseti satın almışsa, o baron hapiste kalmaz.

İçişleri Bakanı, ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söylediğin kişi kim? Kim bu, ses yok? Çöküş başladı. Kültürel çöküş de başladı. Bunların hepsini çözeceğiz. Ahlakımızla çözeceğiz. Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Bu ülkede uyuşturucu satan bütün baronları bu ülkeden sileceğiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımıza uyuşturucu alıştırılıyor. Erdoğan ve şürekasının sesi bile çıkmıyor. Kendi genel merkezlerindeki tabloyu görüyorlar mı? O lüks araçların içinde 'pudra şekeri'ni çekerken hiç düşünmediler mi?

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