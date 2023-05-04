Cumhur İttifakı'nda 'artı bir gerilimi'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

AKP ve MHP seçmeninin ağırlıkta olduğu illerde “partiler arası tartışmanın yoğunlaştığı” ileri sürülüyor. Bu iller arasında Konya, Kütahya, Kayseri, Niğde, Yozgat, Aksaray ile Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı illerin olduğu belirtiliyor.

Söz konusu tartışmanın “2023 seçimlerinde ilk kez uygulanacak yeni Seçim Yasası’ndan kaynaklandığı” ifade ediliyor. Yasada, “artık oy” devre dışı bırakıldı ve her bir partinin o ilde “aldığı oy kadar milletvekili çıkarması” hükmü getirildi. Bu seçimlerde ise hem AKP hem de MHP, özellikle milliyetçi-muhafazakâr seçmenin yoğun olduğu illerde “oy geçişkenliği yaşandığı” kaydediliyor.

‘KİMSE OYUN OYNAMASIN’

2018 seçimlerine de ittifakla giren AKP ile MHP arasında sahada tartışmalar yaşanmış, “AKP’nin, MHP’nin önüne set çekmeye çalıştığı” ileri sürülmüştü. Bahçeli, o dönem “Hiç kimse MHP ile oyun oynamaya kalkmasın” ifadelerini kullanmıştı.