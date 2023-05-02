Cumhur İttifakı'nı destekleyen Menzilci organizasyon şirketinin müşterileri dikkat çekti!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:59

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:38

Menzil cemaatinin, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde; Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmasının ardından, cemaat ile iktidar arasındaki ilişkiler yeniden merak konusu oldu.

Cemaatin iktidar desteğiyle, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kamu kurumlarından tasfiye edilmesinin ardından FETÖ'den boşalttığı alanlara kendi kadrolarını yerleştirdiği iddia ediliyor. Cemaat bu iddiaların yanı sıra kendisine yakın şirketler aracılığıyla da önemli adımlar atıyor.

İHALESİZ, DOĞRUDAN ANLAŞMA!

Cemaate yakın şirketler valiliklerle, kaymakamlıklarla ve AKP'li belediyelerle yürüttükleri ticari ilişkiler sayesinde onlarca milyonluk kazançlar elde ediyor. Her fırsatta AKP'yi desteklediğini dile getiren cemaate yakın şirketlerden Ser Organizasyon'un adı bu süreçte öne çıktı. Kamu kurumlarının, organizasyon işleri için ihaleye çıkmak yerine doğrudan ilgili şirketle anlaşması dikkat çekti.

BAKANLIKLAR VE VALİLİKLER

Menzil cemaatine ait Semerkand Vakfı’nın bağışçılarından da olan Ser Organizasyon Şirketi fuar, konferans, festival gibi etkinlikler düzenliyor. Merkezi İstanbul Sancaktepe’de bulunan şirketin müşterilerinden dikkat çekenler şu şekilde:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Van Valiliği, Kahramanmaraş Valiliği, Sarkışla Kaymakamlığı.

AKP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DE BULUNUYOR

Şirket aynı zamanda belediyelerle de işbirliği içerisinde bulunuyor. AKP’li büyükşehir belediyelerinin organizasyon faaliyetlerini üstlenen şirketin sitesinde belirttiği müşterilerinden bazıları şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi.

Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra pek çok il ve ilçe belediyesi de şirketin müşterileri arasında yer alıyor.

KIZILAY DA MÜŞTERİLER ARASINDA!

Şirketin sitesinde "müşterilerimiz" başlığıyla açılan alanda Kızılay'ın yer aldığı da görüldü. Kızılay sitesinde yer alan bilgilere göre, yıl sonuna kadar 10 etkinlik daha düzenlenecek.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEĞİ

Ser Organizasyon Şirketi kültür sanat faaliyetleri de düzenliyor. Şirket konser, tiyatro, halk oyunları ve sahne sanatları adı altında etkinlikler yapıyor. Şirket bünyesinde faaliyet yürüten özel tiyatro oyunlarından 4’ü Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği aldı. Oyunlar iktidarın da sık sık propaganda malzemesi haline getirdiği aile kavramı ya da "haram" kavramı üzerine kurgulanıyor. Şirket sadece kadınlara özel oyunlar da düzenliyor. Programlar “tövbe”, aile bağları gibi konulardan oluşuyor.