Cumhur İttifakı'nda 'Destici' krizi: Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın
AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay tarafından BBP lideri Destici'nin ismi anılmayınca, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane "Sizin yağma ve talan düzeninizi unutmadık" sözleriyle tepki gösterdi.
Ankara’daki Konya Tanıtım Günleri'ne katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmaması üzerine partiden tepki geldi.
BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane, "Sizin yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Konya Tanıtım Günleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın katıldığı açılış programıyla önceki başladı.
Açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ismini anmadı.
CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİZE NEDEN OLDU
Bunun ardından, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane sosyal medya üzerinden, 'şark kurnazlığı' yapıldığını, AKP'nin 'yağma ve talan düzenini' unutmadıklarını, İstanbul seçiminin 'BBP'liler küstürüldüğü için kaybedildiğini' belirten paylaşımlarda bulundu.
1-) Ankara’da Konya Tanıtım Günleri başladı.— Kazım Birtane (@kazimbirtane) June 10, 2022
Siyasi Parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri’ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı. pic.twitter.com/Ra8EBfvJWo
"BÜYÜK BİRLİK PARTİLİLERİ KÜSTÜRÜP KOSKOCA İSTANBUL’U KAYBETTİĞİNİZİ UNUTMAYIN"
Birtane şunları söyledi:
- Ankara’da Konya Tanıtım Günleri başladı. Siyasi Parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri’ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı. Konya BBB Uğur İbrahim Altay ise yaptığı açıklamalarda Genelbaşkanımızın katılımından onur duyması gerekirken şark kurnazlığı yaparak görmezden gelmiş. Uğur Bey Konyalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oyu kendi aldığını sanıyor, kibrinden önünü göremiyor.
- Sırf 2016’dan sonra millileşen dış politika ve terörle mücadele yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsızlığa, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz.
- Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın.
- Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Size rağmen, Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın.
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