Cumhur İttifakı'nda 'Destici' krizi: Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:23

Ankara’daki Konya Tanıtım Günleri'ne katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmaması üzerine partiden tepki geldi.

BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane, "Sizin yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Konya Tanıtım Günleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın katıldığı açılış programıyla önceki başladı.

Açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ismini anmadı.

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Bunun ardından, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane sosyal medya üzerinden, 'şark kurnazlığı' yapıldığını, AKP'nin 'yağma ve talan düzenini' unutmadıklarını, İstanbul seçiminin 'BBP'liler küstürüldüğü için kaybedildiğini' belirten paylaşımlarda bulundu.

1-) Ankara’da Konya Tanıtım Günleri başladı.



Siyasi Parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri’ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı. pic.twitter.com/Ra8EBfvJWo — Kazım Birtane (@kazimbirtane) June 10, 2022

"BÜYÜK BİRLİK PARTİLİLERİ KÜSTÜRÜP KOSKOCA İSTANBUL’U KAYBETTİĞİNİZİ UNUTMAYIN"

Birtane şunları söyledi: