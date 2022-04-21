Barış Pehlivan yazdı: AKP içinde 'AK Trol' çatlağı

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:11

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Haskoloğlu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir söyleşi sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Şentop ile tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diye yazan ve AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan AK Trol hesap 'Cumhur Frankfurt', Şentop'un tepkisine yol açmıştı.

AKP'DEN CİDDİ KAZANÇ

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın "O tweet’i aslında kim attı?" başlıklı yazısında AKP'li kaynaklardan olaya dair edindiği bilgileri aktardı.

'Cumhur Frankfurt' isimli trollün 'sahibi'ne hakkında ayrıntıları paylaşan Pehlivan, "Gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. 12 yaşında gittiği Almanya’dan bir süre önce Türkiye’ye döndü. Çünkü sosyal medyadan AKP’ye verdiği destek videoları artık ciddi kazanç kapısı oldu" dedi.

"Bir bilen hatırlattı: 'Haskoloğlu, ‘kişisel verileri hukuka aykırı yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikâyetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı! Bu açıyla da bakmalısın Şentop’un kavgasına...'" diyen Pehlivan, AKP cephesinden konuştuğu isimlerin Süleyman Soylu'yu işaret ettiğini söyledi.

Öte yandan Pehlivan, Soylu cephesinin iddiaları yalanladığını aktarırkan başka bir tarafın da Mustafa Varank'ı işaret ettiğini söyledi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Bir bilen hatırlattı: 'Haskoloğlu, ‘kişisel verileri hukuka aykırı yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikâyetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı! Bu açıyla da bakmalısın Şentop’un kavgasına.'

ŞENTOP'UN ÇEVRESİNDE SOYLU'NUN İSMİ FISILDANIYORDU

Doğru, AKP cephesinden konuştuğum isimlerin çoğunluğu da Süleyman Soylu’yu işaret ediyordu. Hatta bizzat Şentop’un çevresinde de aynı isim fısıldanıyordu. Peki, Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop’u?

İki ayrı isimden şu tezi duydum: 'Erdoğan sonrası için ismi öne çıkanlardan biri de Mustafa Şentop. Süleyman Soylu MHP’nin de desteğiyle Abdulhamit Gül’ü tasfiye etti. Şimdi de sıra Şentop’ta görülüyor. Keza, Soylu’nun ‘Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi’ tartışmasında Şentop’un takındığı tavırdan rahatsız olduğunu da unutmamalı. İntikamı gibi de yorumlanabilir bu hamle.'

'SOYLU CEPHESİ 'VARANK'A DA BİR BAKMAK GEREK' DİYOR'

Karşı çıkanlar da yok değildi buna. Soylu cephesi de kendisinden bilindiğini fark ediyordu ve haliyle 'biz yapmadık' iddiasındaydılar. Şunu hatırlattı biri: 'Evet, Cumhur Frankfurt’u meşhur eden, onu yükselten aslında Süleyman Soylu cephesidir. Ama Soylu bir süredir mesafe koydu ona. Çünkü Cumhur Frankfurt bireysel hareket etmeyi seviyordu ve Soylu ile bu konuda anlaşamadılar. Belki Soylu’ya yakın isimlerin desteğiyle o mesajın atılmış olma ihtimali var. Ama Mustafa Varank’a da bir bakmak gerek!'

Cumhur Frankfurt’un sahibi olduğu reklam ajansının iş yaptığı yerlerden biri de Selçuk Bayraktar’la ilişkili organizasyonlardı. Kimse Bayraktar’ın Şentop’u hedefe koymada dahli olduğuna inanmıyordu. Ama o ilişki üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafının Cumhur Frankfurt ile iletişimi olduğunu öne sürüyorlardı. (...)"