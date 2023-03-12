Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: Perinçek'ten AKP ve MHP'ye tepki

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimler için HÜDA PAR'la temas kurmasını değerlendirdi. HÜDA PAR'la seçim ittifakı yapmayı "gaflet" olarak nitelendiren Perinçek, “Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demekle HÜDA PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok" diyerek sert eleştiride bulundu. Perinçek, seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da açıkladı.

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 23:06
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HÜDA PAR'ın, Cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından önceki seçimlerde Cumhur İttifakı ile hareket eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepki geldi. Perinçek, TV100'de Oğuz Haksever'in sunduğu 'Günün Gündemi' programında açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile temas kurmasını değerlendiren Perinçek, durumu "gaflet" olarak nitelendirdi. "HÜDA-PAR'la seçim ittifakı gaflettir" diyen Perinçek, "Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. Burada akıl nerede, fikir nerede? Oy nerede? Böyle bir şeye nasıl evet diyorlar? PKK’ya evet demekle HÜDA-PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Perinçek, "PKK'nın partisine 540 milyon lira ödeyen Türk devletini bu zaaftan kurtarmak için Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

AKP'DEN HÜDA PAR'A ZİYARET

Öte yandan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'ı ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 15.00'te gerçekleşecek.


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