İmamoğlu’ndan Buğra Kavuncu ve Murat Kurum yanıtı: 'Yolumuza devam ediyoruz'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 25.01.2024 - 13:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy’de, KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nine katıldı.

İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İYİ Parti’nin İBB adayı olarak Buğra Kavuncu’yu açıklamasıyla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

“Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Daha önce de söylediğim gibi bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla zaten doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. Ama bizim İstanbul'da bir şehir ittifakı bir kent uzlaşısı kentle, şehirle ilgili bir dayanışma ruhunun var olacağını ve bu kent ittifakının ta 2019’da Millet İttifakı diye çıktığımız yolculuğa rağmen. Ben o zaman ilk adaylık açıklamamda ‘biz İstanbul İttifakı için yola çıkıyoruz ve İstanbul İttifakı'nın oyuna talibiz’ diyerek İstanbul'un tamamını bu şehrin, bütün insanları bu sürece kattığım gibi bugün yine aynı yerdeyim. Dolayısıyla ben o yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Ve daha da güçlenerek devam ettiğini düşünüyorum.

Tabii ki siyasi partiler aday gösterecek, kararlar alacak. Bu konuda adaylar yola çıkacak. Elbette ki bu bir ihtirasla veya işte bir arka plan başka duygularla olduğunu vatandaşımız da düşünmüyordur diye tahmin ediyorum ya da başka uzlaşmalar var mıdır yok mudur? Vatandaşlarımız böyle düşünmeyecektir diye tahmin ediyorum. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun. Biz. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim başarılarımız, bizim ittifakımızı güçlendiriyor. Bugün beş yıllık çalışmalarımızda başarımızı sorgulayan yok. Ama beş yıllık çalışmalarımızı, 25 yıllık çalışmalarıyla kıyaslayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu dilinden düşürmeyen adaylarından, siyasi yöneticilerine, belediye başkanlarından hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar konuşturuyorsak bu kıymetli bir şey. Onlar beş yılımızı yirmi beş yılla kıyaslamaya devam edecekler. Biz İstanbul ittifakının, milletimizin her bireyinin oylarını tek tek kazanmaya ve onların gönlünü ve oyunu kazanmaya devam edeceğiz.”

"MATEMATİĞİ BİLE UNUTTULAR"

AKP adayı Murat Kurum’un metro hatlarıyla ilgili ‘sadece 8 kilometre yaptılar’ sözlerine ilişkin soruya da yanıt veren İmamoğlu, “65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecektir. Düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam. nel projesi iptal edildi. İstanbulluların vicdanına bırakıyoruz. İstanbulluların vicdanı gerekeni yapacak” dedi.

İmamoğlu temel atma töreninde yaptığı konuşmada ise “Bu yaptığımız iş küçük bir iş gözükebilir ama 800 canı bir tehditten kurtarmak diye baktığınızda, Allah korusun yaşadığımız son depremde bir sitede bile kaç canı kaybettiğimizi düşündüğümüzde bu yönde atılan her adımın ne kadar büyük bir iş olduğunu daha iyi kavrıyoruz. İnsanını yaşatan devletini yaşatır.Her dönüşen bir daire İstanbul ortalamasında 4 canı kurtarmak demektir. Bizim motivasyonumuz bu” dedi.

"CEVABINI VEREMEZLER"

2019’a kadar bu kenti yöneten insanların bu meseleyi bir hayat memat meselesine değil bir çıkar meselesine dönüştürdüklerini belirten İmamoğlu, “Bakın burada, hazır bulunduğumuz coğrafyada, Bakırköy’de kentsel dönüşüm meselesinin farklı bir fırsata, bir avuç insanı mutlu eden bir sürece dönüştürülmesinin en yakın örneği Bakırköy-Ataköy sahilinin dönüştüğü yozlaşmış yapılaşma şeklidir. Başka adrese gerek yok. Ne yapılmıştır? Nasıl faydası olmuştur? Bu yapılaşmalardan kim fayda elde etmiştir? Buralarda elde edilen 100 milyarlarca dolarlık bir kaynağın karşılığında İstanbul’da kentsel dönüşüme ne kadar harcanmıştır. Cevabını veremezler, lafı eveleyip gevelerler” dedi.

"İNSANINI DA ALDATTI, DEVLETİNİ DE ALDATTI"

"Fikirtepe’nin kentsel dönüşümün kötü bir simgesi” olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu iktidarın kendi döneminde yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde atılan yanlış adımlar, rant… İnsanını da aldattı, müteahhitini de aldattı, devletini de aldattı, kazanan olmadı. Şehri dönüştürme adı altında rant ve haksız kazanç kaynağı gibi görerek şehrin rotasını başka bir yere evirdiler. İstikrar bir tek şeylerinde var; her seçim öncesi hesapsız kitapsız yeni vaatler vermek. Yine aynısını yapacaklar ama herkes şunu biliyor; ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Kira artışlarını düzenleyeceğim diye ortaya çıkıp büyük bir kira enflasyonunu sebep olanlar bu ülkeyi yenileyemezler, dönüştüremezler, bu şehirleri güçlü ve dayanıklı kentler haline getiremezler. O bakımdan biz her zaman şunu söylüyoruz; bilimin yol gösterici olduğu, ortak aklı dikkate alan yönetimlere bu ülkenin her kademesinde ihtiyaç var” diye konuştu.

"31 MART’TA SONUCUNU GÖRECEĞİZ"

Vatandaşın değil bir grubun çıkarını gözettikleri için ekonominin bu hale geldiğini söyleyen İmamoğlu, “Kendi anlamsız kavramlarını üreterek ekonomiyi yönetme konusunda akla hayale gelmeyecek uygulamalarıyla bu milletin cebindeki varlığın neredeyse yüzde elli- elli beşini hortumlayan bir ekonomik sistem kurdular. Bundan sonra vatandaşlarımız çok daha uyanık, çok daha akıllıca, çok daha bilinçli, çok daha detaylı bir şekilde irdeleyerek, önlerinde çok güçlü örnekler var artık. İstanbul var. Bu kıyası ortaya koyduklarında doğru yolun, doğru gidişin ‘tam yol ileri’ diyen anlayış olduklarına bakarak yol yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. 31 Mart’ta bunun gerçek sonucunu inşallah hep birlikte görüyor olacağız. İstanbul benim için diyenlerden değil İstanbul hepimiz için diyenlerdeniz.İstanbulluların sorunlarını çözmekte hedeflerimizi her gün daha da büyütüyoruz. Bu inanç ve heyecanla ve bütün enerjimizle çok daha güçlü bir beş yıla daha hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.