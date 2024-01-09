AKP'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu 'hızlı' başladı: Gazetecilere maaş vaadi!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:33

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:43

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kazanması halinde basın mensuplarına bir asgari ücret vereceğini söyledi.

Hatipoğlu, “Eğer büyükşehir belediye başkanı olursam büyük bir destek vereceğim yerel basına. Belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehir’imizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücrette belediye olarak biz vereceğiz. Ve bu konuda yerel basınımızı destekleyeceğiz” dedi.

GAZETECİLERDEN KINAMA

Hatipoğlu'nun bu sözleri üzerine Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden (EGC) tepki geldi. EGC'den yapılan açıklamada, "Bir belediye başkan adayının basın kuruluşlarına destek vermek istemesi normal ancak çalışanlara rüşvet gibi vaat doğru değildir. Bir süre gazete sahipliği yapan Hatipoğlu'nun bu vaadi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde söylemesi gazetecileri incitmiştir. Hatipoglu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz" denildi.

'NE İŞİM VAR' DEMİŞTİ

14 Mayıs Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Hatipoğlu, daha sonra partisiyle yollarını ayırmıştı. Henüz milletvekili seçilmeden önce katıldığı bir televizyon programında "İktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusu üzerine "Tabi ki geçmem. Ne işim var? Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin" diyen Hatipoğlu, seçildikten 6 ay sonra AKP saflarına katılmıştı.