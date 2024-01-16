Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette Kurum'a, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul'u konuştuk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Ziyarette Kurum'a, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.
İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul’u konuştuk.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 16, 2024
Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. #Sadeceİstanbul@osmannnurika pic.twitter.com/KTRwJhJx8s
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