Cumhur İttifakı’nın imar oyunu: İnşaat alanı 500 bin metrekare arttı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:17

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantısı AKP ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP grubu arasında “rant” tartışmalarına neden oldu.

Mersin’in konut ve arsa değeri en yüksek ilçesi olan Yenişehir ilçesinin birinci etap ve ikinci etap 1/5 bin ölçekli imar planı değişikliği geçtiğimiz ay 0.20 yoğunluk şartıyla kabul edilmişti. Plana yapılan 246 itiraz İmar Komisyonu’nda görüşüldü. CHP grubu itirazlardan 225’inin kabul edilmesi yönünde görüş belirtirken yapı yoğunluğun 0.20’den 0.90’a çıkarılmasına neden olan 21 madde için şerh koydu.

“ARSA SPEKÜLATÖRLERİNİN ÇABASINI GÖRDÜM”

Belediye meclisindeki oylama öncesinde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Cumhur İttifakı da aynı fikirdeydi, 0.20 emsal verelim görüşündeydi ama bir ay içinde hızlı bir şekilde değişmiş, 0.90’a gelmiş. Tartışmalı bir konu. Kamuoyunda tartışıldı. Arsa spekülatörlerinin özellikle yoğun çabalarının olduğunu takip ettim, gördüm maalesef. Birdenbire bu değişiklikler benim tarafımdan da açıkçası makul karşılanacak bir değişiklik olarak görülmüyor” dedi.

“ÇARPIN, BÖLÜN KAÇ MİLYAR LİRA OLUYOR?”

İmar planı değişikliğine konu olan alanın 690 dönüm olduğuna işaret eden Seçer, “Emsali 0.20’den 0.90’a çıkarmamız yaklaşık 500 bin metrekare inşaat alanının artması demek. Hesabını size bırakıyorum. 500 bin metrekare inşaat alanı artıyor. 690 dönüm alan artıyor. Çarpın, bölün kaç milyar lira oluyor? Kaç milyar lira değer artışı veriliyor bir kalem oynatmakla. 0.20’den 0.90’a çıkarmakla. Burada hakkani olarak özel mülkiyet sahipleri bunun ne kadarını alıyor? Benim de derdim kamuya aktarabilmek, ben kamuya ne kadar aktarabiliyorum. Şimdi bu durumda ben avcumu yalıyorum. Benim kamuya aktardığım hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“KARAR ÇIKMADAN 12 PARSEL EL DEĞİŞTİRMİŞ”

2018 yılına bu bölgelerin 250 metrekarelik yapı ruhsatı ile sınırlandırıldığını, daha sonra 0.20 emsal getirildiğini hatırlatan Seçer, “Burada bir hayli el değiştirme de var. Ticarete konu oluyor bu arsalar. 2018 yılı sonrasında eğitim, sağlık alanı olunca 79 parsel yani yüzde 40’ı el değiştirmiş. 2022 yılında 12 parsel el değiştirmiş. Hatta bu ay 0.90 kararı meclisten çıkacak bilgisini almış olmalılar ki üç dört parsel daha el değiştirmiş. Elbette bunlar olacak, alınacak, satılacak ama kaş yaparken göz çıkarmayalım. Bir yandan özel mülkiyetin hakkını koruyalım, haklarını gasp etmeyelim. Ama tek taraflı rantın alınmasına engel olalım. Elbette arsalar alınır satılır, buna kim karşı çıkar? Hak sahiplerinin de durumunu düşünüyoruz, ama bakın burada mesele, şu andaki mülklerin çok el değiştiren yerler olması. Durum farklı boyutlara gitmiş. Yani bir şekilde bunlar ticari amaçlı alınmış, satılmış” dedi.

“BU ARTIK BENİM KONUM OLMAKTAN ÇIKTI, ARTIK KAMUOYUNUN KONUSU”

Cumhur İttifakı üyelerinin emsali 0.20’den 0.90 çıkarma kararını 1 ay içinde aldıklarını ifade eden Seçer, “1 ay içinde kararınızı değiştirecek ne oldu? Kararınızı değiştireceğinizi söyleme lütfunda dahi bulunmadınız. Ben belediye başkanı olarak, kendimi kamuoyu önünde iki paralık ettirmem. ‘Sen istediğin kadar konuş, benim meclis çoğunluğum var, karar değiştiriyorum’ dedirtmem. Bu konu kamuoyunda tartışılacak. Bu artık benim konum olmaktan çıktı, artık kamuoyunun konusu. Ben kamunun yararını ve Meclis’in itibarını korumak zorundayım. Geçen Meclis’te bana bu konuyu Meclis’e iade ettiren sizsiniz, sizlere güvendim, sizlere inandım. Katta anlaşmazlık var dediniz, düzelteceğiz dediniz. Bana emsal demediniz. Bunu da kamuoyu önünde haykırıyorum. Bunu kabul etmem, sonuna kadar da giderim. Planlar gecikirse de gecikir. Ben, kimsenin hakkına tecavüz edilmesine müsaade edemem” ifadelerini kullandı.

“YENİŞEHİR BETONLAŞIR”

1999-2004 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığını yürüten, halihazırda belediye meclisi üyesi olan CHP’li Zekeriya Özgür de Yenişehir ilçesinin kendi nüfusunun çok ötesinde özel okul ve özel hastane sayısına sahip olmasına rağmen yeni planla 58 adet okul alanı, 20 adet eğitim alanı, 43 adet sosyal ve kültürel tesis alanı, 60 adet kamu hizmet alanı getirildiğini kaydetti. Özgür, “Bu karar kabul edilirse, bunlar betonlaşmanın yanında Yenişehir’e hem trafik hem de nüfus yoğunluğu açısından çok önemli bir yük getirecektir. Eğer 0,90 olursa 637 bin metrekare brüt inşaat alanı getiriliyor. 490 bin net alan, brütü 637 bin metrekare çok büyük bir rakam bu. Yani Yenişehir’i betonlaştırıyor tamamen ve Yenişehir’in değerini de bitiriyor. Tarihe not düşmek için söylüyorum: Bu karar; kabul edilebilir bir karar değil, kesinlikle bu meclisin bu sorumluluk altına girmemesi gerekir” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI OYLARIYLA GEÇTİ

Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili olarak, üzerinde şerh bulunmayan toplam 225 madde, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. CHP’li komisyon üyelerinin şerhi olan 21 maddelik kısım da komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.